Wimbledon 2022 | Novak Djokovic e il dopo Cosa dice il tennis alla fine dei Championships

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il fatto è stato registrato negli annali:è il vincitore di, Nick Kyrgios ne è il finalista. Da questo, però, scaturisce un più ampio senso di riflessione. Non tanto sul torneo, perché i segnali mandati sono stati chiari (dal serbo, dall’australiano, da Rafael Nadal prima dell’infortunio, da Jannik Sinner arrivando ai quarti). Il fattore, più che altro, è futuro. Certo,ha vinto il 21° Slam. Ma, per quest’anno, dovrà fermarsi qui. E gli sarà necessario stare al palo per parecchio tempo, visto che le sue posizioni in tema di vaccini anti-Covid-19 sono incompatibili con gli Stati Uniti. Una simile situazione non gli avrebbe creato grandi problemi in termini di classifica se, nel frattempo, di concerto con la WTA, non fosse intervenuta l’ATP a combinare un pasticcio ...