Volkswagen Teramont X - La grande Suv per la Cina si rifà il look

(Di lunedì 11 luglio 2022) Laaggiorna laX con un restyling di metà carriera: questo modello è una Suv da 4,9 metri riservata al mercato cinese, che con quest'ultimo aggiornamento stilistico avvila propria immagine a vetture del marchio commercilizzate anche in Europa.globale, produzione cinese. LaX è stata presentata nel 2019 come variante più dinamica dellaed è imparentata con le Atlas e Atlas Cross Sport proposte negli Stati Uniti. Il restyling, come al solito, si è concentrato su paraurti, mascherina e gruppi ottici: il risultato è uno stile molto vicino a quello globale del marchio. Nella nuova configurazione, le prese d'aria si allargano sui lati e si stringono al centro dei paraurti, i Led diurni sono stati ridisegnati ed estesi anche alla mascherina e ...

