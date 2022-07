Violentano turista | arrestati in Puglia due vacanzieri

Pubblicità

Notte di violenza a Gallipoli per una turista di nazionalità belga in vacanza nel Salento. La ragazza, 20 anni, nella tarda serata di ieri è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale dove ha denunciato tutto ai carabinieri. Si tratta di due ragazzi toscani di 21 e 27 anni, conosciuti dalla vittima in un locale del centro salentino.