VIDEO | NOTIZIA A SORPRESA SU FRANCESCO TOTTI | PARLA ILARY!

Dopo le voci delle ultime ore è arrivata un comunicato stampa che riguarda FRANCESCO TOTTI e Ilary Blasi. L'ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno annunciato in maniera ufficiale la loro separazione, con un comunicato fatto da Ilary e rilasciato all'ANSA. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con FRANCESCO è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Così Ilary Blasi annuncia la separazione da FRANCESCO TOTTI, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

