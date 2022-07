Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 11 LUGLIOORE 13.20 FEDERICO DILERNIA Un saluto E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALTEZZA A24 TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLARICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, PERMANGONO CHIUSE LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA CONFINE CON L’ABRUZZO E SAN DONATO VAL COMINO E LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17 E SEMPRE A CAUSA DI UN INCENDIO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA LINEA FERROVIARIA– VIGNA CLARA. CON BUS SOSTITUTIVI TRA VIGNA CLARA E SAN PIETRO. CONTINUIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, SULLA ...