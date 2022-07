Vi spiego perché il Porro di Rete4 non è quello della Zuppa

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 luglio 2022) Riproponiamo l’intervista di Massimo Falcioni a Nicolasu TvBlog. È l’uomo del lunedì, giorno in cui – paradossalmente – in prima serata c’è in onda un solo talk: il suo. Un’anomalia in una fase storica in cui il genere è spalmato ovunque, in qualsiasi rete e orario. Quella di Nicolacon Quarta Repubblica è pertanto una sfida in solitaria, ma al contempo una battaglia contro due colossi, che il diretto interessato, numeri alla mano, arriva ad associare a Sanremo. “Chi si occupa di televisione dice che sono pubblici totalmente diversi, ma quando su Rai1 e Canale 5 hai fiction e reality che sommati succhiano il 50% di share, è un po’ come se ogni settimana combattessi contro il Festival”, spiegaa TvBlog. “Ognuno è infelice a modo suo, tutti hanno la concorrenza, però a me succede di essere coperto da settembre a giugno ...