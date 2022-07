«Vestita così te le cerchi» | e Martina sfila con gli abiti del giorno in cui hanno tentato di violentarla

(Di lunedì 11 luglio 2022)Evatore, 20enne di Padova, ha deciso dire a Jesolo con i vestiti che aveva quando un uomo hadiper strada. «Se vai in giroin questo modo te la», è la frase che le rivolse tre anni fa un’amica. Mentre le altre concorrenti del concorso Miss Venice Beachpresentato alla giuria una prova di canto o di ballo,ha lanciato un messaggio: «Non è l’abbigliamento che istiga alla violenza». Sulla passerella si è presentata con pantaloni neri larghi che arrivano alla caviglia, scarpe bianche sportive, una maglietta e una giacca informe verde mimetico. Una risposta al fatto che le donne non si sentano libere di vestirsi a loro piacimento perché potrebbe «attirare le attenzioni di qualcuno, istigare ad ...

