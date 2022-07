Verona | Sky | “Offerta per Tameze”

(Di lunedì 11 luglio 2022)SKY- Ilcontinua a lavorare in ritiro, Cioffi aspetta un nuovo rinforzo in difesa e mentre attende l’arrivo di Henry, ci sono delle avances perdalla Francia.è uno dei giocatori più importanti della formazione scaligera, quest anno il francese ex Atalanta ha realizzato 4 goal e 2 assist ed è stato fondamentale per il gioco di Igor Tudor. Il Marsiglia, del neoallenatore serbo è interessato a. Ilè stato chiaro, chiede almeno 12 milioni per il francese, attenzione ai vari sviluppi su questo fronte perchè il Marsiglia sembra intenzionato a fare sul serio.ha già giocato in Ligue 1, col Nizza prima di essere prelevato poi dai Veneti. Il Napoli anche era interessato a questo profilo, Giuntoli lo aveva riempito di parole al ...

L'obiettivo del Verona per l'attacco Thomas Henry è cercato anche dal Middlesbrough, club di Championship, seconda divisione inglese. Il club britannico ha fatto un'offerta per l'attaccante del Venezi ...Thomas Henry, obiettivo del Verona per l'attacco, è cercato anche dal Middlesbrough. Il club di seconda divisione inglese ha fatto un'offerta al Venezia per l'attaccante da circa 9mln di euro.