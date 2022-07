Verona: bene Agamenone, ok gli azzurri nelle “quali” (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 29enne nato in Argentina si aggiudica il derby di primo turno con Caruso, Giannessi sconfitto all'esordio. Concluse le qualificazioni, diventano 17 gli italiani in tabellone all'ATP Challenger in corso al Circolo Tennis Scaligero Leggi su federtennis (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 29enne nato in Argentina si aggiudica il derby di primo turno con Caruso, Giannessi sconfitto all'esordio. Concluse leficazioni, diventano 17 gli italiani in tabellone all'ATP Challenger in corso al Circolo Tennis Scaligero

