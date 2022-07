Vendite in aumento a maggio, ma per alimentari volumi calano (Di lunedì 11 luglio 2022) A maggio si stima un aumento congiunturale delle Vendite al dettaglio dell'1,9% in valore e dell'1,5% in volume. Sono in crescita sia le Vendite dei beni non alimentari (+2,4% in valore e +2,0% in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Asi stima uncongiunturale delleal dettaglio dell'1,9% in valore e dell'1,5% in volume. Sono in crescita sia ledei beni non(+2,4% in valore e +2,0% in ...

Pubblicità

Italian : In aumento a maggio le vendite al dettaglio, +1,9% - fisco24_info : Vendite in aumento a maggio, ma per alimentari volumi calano: Istat, per il cibo quinto mese consecutivo di ribasso - rete22ottobre : In aumento a maggio le vendite al dettaglio, +1,9% - telodogratis : In aumento a maggio le vendite al dettaglio, +1,9% - ansa_economia : In aumento a maggio le vendite al dettaglio, +1,9%. Istat: in calo per il quinto mese il volume degli alimentari… -