Vela, Tita-Banti dopo il quarto titolo europeo nei Nacra 17: “Settimana molto lunga, ma l’abbiamo dominata” (Di lunedì 11 luglio 2022) Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano attualmente di un altro Pianeta e si impongono anche nella fredda Aarhus (Danimarca), portando a casa la medaglia d’oro ai Campionati Europei Nacra 17 2022. È stato un vero e proprio dominio quello dell’equipaggio azzurro campione olimpico di Tokyo 2021, che ha chiuso la manifestazione con un margine di 65 punti sui neozelandesi Micah Wilkinson/Erica Dawson (in gara solo nella competizione open) e di 72 sui finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen. Nove primi, cinque secondi ed un ottavo posto (scartato) su quindici regate disputate. Un ruolino di marcia spaventoso da parte della coppia nostrana, che prosegue così nel migliore dei modi un 2022 sinora perfetto in vista dei Campionati Mondiali in Canada, vero appuntamento clou della stagione. “Siamo davvero molto contenti, è ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Ruggeroe Caterinasi confermano attualmente di un altro Pianeta e si impongono anche nella fredda Aarhus (Danimarca), portando a casa la medaglia d’oro ai Campionati Europei17 2022. È stato un vero e proprio dominio quello dell’equipaggio azzurro campione olimpico di Tokyo 2021, che ha chiuso la manifestazione con un margine di 65 punti sui neozelandesi Micah Wilkinson/Erica Dawson (in gara solo nella competizione open) e di 72 sui finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen. Nove primi, cinque secondi ed un ottavo posto (scartato) su quindici regate disputate. Un ruolino di marcia spaventoso da parte della coppia nostrana, che prosegue così nel migliore dei modi un 2022 sinora perfetto in vista dei Campionati Mondiali in Canada, vero appuntamento clou della stagione. “Siamo davverocontenti, è ...

