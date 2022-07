Vela, Nacra 17 azzurro nella leggenda: Tita e Banti sono campioni d’Europa (Di lunedì 11 luglio 2022) Aarhus – Ennesimo dominio della Vela olimpica italiana nella classe Nacra 17, grazie alla straripante vittoria ottenuta da Ruggero Tita (Fiamme Gialle), in coppia con la prodiera Caterina Banti (CC Aniene). I campioni olimpici in carica, ormai imbattuti da circa due anni, conquistano nelle acque del Mar Baltico, il loro quarto titolo continentale (dopo le affermazioni nel 2017, 2018 e 2020). Il campionato è stato caratterizzato da condizioni di vento medio-forte proveniente dal quadrante ovest nord-ovest che hanno messo a dura prova tutti gli equipaggi in gara, sia per lo stress fisico sia per l’instabilità del vento caratteristico del campo di regata danese, che, già nel 2018 aveva visto laurearsi campioni del mondo Ruggero e Caterina. Condizioni meteo-marine che ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) Aarhus – Ennesimo dominio dellaolimpica italianaclasse17, grazie alla straripante vittoria ottenuta da Ruggero(Fiamme Gialle), in coppia con la prodiera Caterina(CC Aniene). Iolimpici in carica, ormai imbattuti da circa due anni, conquistano nelle acque del Mar Baltico, il loro quarto titolo continentale (dopo le affermazioni nel 2017, 2018 e 2020). Il campionato è stato caratterizzato da condizioni di vento medio-forte proveniente dal quadrante ovest nord-ovest che hanno messo a dura prova tutti gli equipaggi in gara, sia per lo stress fisico sia per l’instabilità del vento caratteristico del campo di regata danese, che, già nel 2018 aveva visto laurearsidel mondo Ruggero e Caterina. Condizioni meteo-marine che ...

