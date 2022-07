Valencia CF: Samu Castillejo, vicino alla firma per il Valencia (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 15:27:34 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Samu Castillejo può diventare il Primo acquisto del Valencia se escono perline dell’operazione. L’esterno del Malaga ha lasciato contratto di un anno con il Milan e sta cercando un modo per rescindere per poter arrivare gratuito e si mise agli ordini di Gattuso. Questa è l’operazione a cui sta lavorando il CEO Sean Bai e il segretario tecnico, Michelangelo Coronacome riportato da Gianluca Di Marzio in Sky Sport Italia . Castiglia, 27 anni e trasferito da Villarreal al Milan nel 2018 per 21 milioninon entra nei piani del Stefano Pioli per la prossima stagione, ecco perché il club rossonero è disposto a farlo fornire uno sbocco che rende l’incorporazione fattibile per Valencia. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 15:27:34 Ecco quanto riportato poco fa, dSpagna, precisamente su Marca:può diventare il Primo acquisto delse escono perline dell’operazione. L’esterno del Malaga ha lasciato contratto di un anno con il Milan e sta cercando un modo per rescindere per poter arrivare gratuito e si mise agli ordini di Gattuso. Questa è l’operazione a cui sta lavorando il CEO Sean Bai e il segretario tecnico, Michelangelo Coronacome riportato da Gianluca Di Marzio in Sky Sport Italia . Castiglia, 27 anni e trasferito da Villarreal al Milan nel 2018 per 21 milioninon entra nei piani del Stefano Pioli per la prossima stagione, ecco perché il club rossonero è disposto a farlo fornire uno sbocco che rende l’incorporazione fattibile per. ...

