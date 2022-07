Valanga di ghiaccio travolge 10 turisti: il video-choc in prima persona | Guarda (Di lunedì 11 luglio 2022) Un fenomeno simile a quello che ha causato la tragedia della Marmolada si è verificato in Kirghizistan, segno che il cambiamento climatico è davvero un problema del mondo intero. Nove turisti britannici e uno americano sono stati travolti da una Valanga di ghiaccio e rocce, ma sono riusciti tutti a uscirne indenni trovando riparo dietro alcune rocce. Un mezzo miracolo, considerata la violenza della Valanga: uno dei turisti ha anche pensato di registrare un video in diretta, considerando di essere a distanza di sicurezza. E invece la Valanga in pochi secondi si è diretta anche verso la sua posizione, con l'uomo che all'ultimo secondo ha trovato riparo dietro alcune rocce: l'ultima ripresa del video mostra la nube di ghiaccio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Un fenomeno simile a quello che ha causato la tragedia della Marmolada si è verificato in Kirghizistan, segno che il cambiamento climatico è davvero un problema del mondo intero. Novebritannici e uno americano sono stati travolti da unadie rocce, ma sono riusciti tutti a uscirne indenni trovando riparo dietro alcune rocce. Un mezzo miracolo, considerata la violenza della: uno deiha anche pensato di registrare unin diretta, considerando di essere a distanza di sicurezza. E invece lain pochi secondi si è diretta anche verso la sua posizione, con l'uomo che all'ultimo secondo ha trovato riparo dietro alcune rocce: l'ultima ripresa delmostra la nube die ...

