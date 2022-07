Vaiolo delle scimmie, primo caso a Siena: è il secondo in Toscana (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – primo caso in provincia di Siena di Vaiolo delle scimmie, il secondo in Toscana. È stato individuato all’Azienda ospedaliero-universitaria senese (Aous) su un paziente rientrato da un viaggio all’estero e che nello scorso fine settimana è andato in ospedale perché presentava vari sintomi. Il paziente, spiega l’Aou senese in una nota, presentava delle lesioni cutanee sospette e il personale del Pronto soccorso, dopo essersi consultato con l’infettivologo, ha eseguito ulteriori approfondimenti diagnostici, eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia diretto dalla professoressa Maria Grazia Cusi. Le analisi hanno dato esito positivo per il Vaiolo delle scimmie. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) –in provincia didi, ilin. È stato individuato all’Azienda ospedaliero-universitaria senese (Aous) su un paziente rientrato da un viaggio all’estero e che nello scorso fine settimana è andato in ospedale perché presentava vari sintomi. Il paziente, spiega l’Aou senese in una nota, presentavalesioni cutanee sospette e il personale del Pronto soccorso, dopo essersi consultato con l’infettivologo, ha eseguito ulteriori approfondimenti diagnostici, eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia diretto dalla professoressa Maria Grazia Cusi. Le analisi hanno dato esito positivo per il. ...

