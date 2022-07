Vaccino Covid, Speranza: “Subito la quarta dose per tutti gli over 60”. Riunione straordinaria di Cts e Aifa (Di lunedì 11 luglio 2022) “Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”, è l’annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza, a poche ore dal via libera alla seconda dose booster per gli over 60 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). “Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”, ha avvertito il ministro intervenendo al 12/o congresso della Uil Pensionati. Per questa ragione nel pomeriggio si terrà una Riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica e dell’Agenzia italiana del farmaco per dare il via libero definitivo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni”, è l’annuncio del ministro della Salute, Roberto, a poche ore dal via libera alla secondabooster per gli60 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). “Guai a pensare che la battaglia contro ilsia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”, ha avvertito il ministro intervenendo al 12/o congresso della Uil Pensionati. Per questa ragione nel pomeriggio si terrà unadella Commissione tecnico scientifica e dell’Agenzia italiana del farmaco per dare il via libero definitivo in ...

