Vaccino covid, quarta dose per over 60: chi deve farla, regole e prenotazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Via libera alla quarta dose di Vaccino covid a tutti gli over 60: il ministro Speranza ha confermato la volontà di anticipare i tempi, visto il costante peggioramento della situazione contagi. Ema e Centro europeo Ecdc hanno hanno aperto infatti alla somministrazione per la popolazione dai 60 anni in su, e l’Italia si adeguerà il prima possibile, aggiornando linee guida e circolari. Si era già iniziato a parlare di quarta dose Vaccino covid al termine della campagna sul primo richiamo (terza dose). Con la circolare 8 aprile 2022 il Ministero della salute aveva raccomandato la somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster o quarta dose) ad alcune ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 luglio 2022) Via libera alladia tutti gli60: il ministro Speranza ha confermato la volontà di anticipare i tempi, visto il costante peggioramento della situazione contagi. Ema e Centro europeo Ecdc hanno hanno aperto infatti alla somministrazione per la popolazione dai 60 anni in su, e l’Italia si adeguerà il prima possibile, aggiornando linee guida e circolari. Si era già iniziato a parlare dial termine della campagna sul primo richiamo (terza). Con la circolare 8 aprile 2022 il Ministero della salute aveva raccomandato la somministrazione di una secondadi richiamo (second booster o) ad alcune ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, Ricciardi: 'rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - CarloCalenda : E fossi in te penserei agli articoli che il tuo “giornale” scriveva sul COVID come influenza o sul vaccino killer.… - littleCarme : RT @ImolaOggi: ??Vaccino Covid, Crisanti: 'non è salutare stimolare il sistema immunitario ogni 4 mesi' ??In arrivo la circolare sulla QUARTA… - savedem65052841 : RT @Eric57017912: Nessuna Correlazione #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuintaDose #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza #… -