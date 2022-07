Vacanze, è caro trasporti, rincari voli al top ma giù costo treni (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Il periodo estivo è finalmente giunto e con esso anche la voglia di viaggiare e di godersi le Vacanze, ma tra rincari del settore dei trasporti e le cancellazioni dei voli (le cui tariffe segnano in media +90%), risulta difficile spostarsi con serenità. E’ la conclusione di una indagine di Altroconsumo secondo cui rispetto al periodo precedente alla pandemia e alla crisi generata dal conflitto in Ucraina, i costi continuano ad aumentare in maniera esponenziale: raddoppiano i prezzi dei voli e dei traghetti, mentre diminuiscono sorprendentemente i costi dei treni. Anche chi sceglie di percorrere lunghi tragitti in auto per raggiungere le località balneari italiane, sarà costretto a fare i conti con l’aumento, nonché la differenza, di prezzi tra benzina e gasolio. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Il periodo estivo è finalmente giunto e con esso anche la voglia di viaggiare e di godersi le, ma tradel settore deie le cancellazioni dei(le cui tariffe segnano in media +90%), risulta difficile spostarsi con serenità. E’ la conclusione di una indagine di Altroconsumo secondo cui rispetto al periodo precedente alla pandemia e alla crisi generata dal conflitto in Ucraina, i costi continuano ad aumentare in maniera esponenziale: raddoppiano i prezzi deie dei traghetti, mentre diminuiscono sorprendentemente i costi dei. Anche chi sceglie di percorrere lunghi tragitti in auto per raggiungere le località balneari italiane, sarà costretto a fare i conti con l’aumento, nonché la differenza, di prezzi tra benzina e gasolio. A ...

