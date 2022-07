Uscire a rivedere il sole Il Tour de France di Jungels e Pinot

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Mica vero che dopo la tempesta arriva sempre il. Ogni tanto dopo la tempesta c'è altra pioggia e altra pioggia ancora, che quasi ci si convince che sì, può piovere per sempre e non se ne uscirà mai, se non fradici e con le ossa gonfie d'umidità. Ilperò arriva, quasi sempre arriva. Ilpuò arrivare ovunque, quando però torna a splendere alle Portes duil, scalda di più. È un'invenzione Les Portes duil, non esisteva fino agli anni Sessanta del Novecento. Le montagne erano là, al solito posto di sempre, e pure i paesetti, meno grandi, ugualmente attraenti, certamente meno ricchi. Ognuno faceva per sé, perché in montagna, dicono, ognuno fa sempre per sé. Che diamine di persone hanno in mente quelli di città quando parlano di quelli di montagna non è chiaro. Quel che è chiaro è che ...