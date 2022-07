Usa 2024, solo il 26% dei democratici voterebbe di nuovo per Biden: il sondaggio che allarma la Casa Bianca (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 64% degli elettori democratici preferirebbe un candidato diverso da Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2024. Lo rivela un nuovo sondaggio New York Times/Siena College poll secondo cui il tasso di approvazione del presidente sarebbe fermo al 33% su scala nazionale. Stando a quanto scrive il quotidiano Usa, solo il 13 per cento degli americani è convinto che il Paese stia andando nella giusta direzione, segnando così il punto più basso di consenso per un presidente in carica dai tempi della Grande Recessione. E se è vero che mai un presidente democratico è stato così detestato tra i repubblicani, per Biden le percentuali non sono entusiasmanti neanche quando si gioca in Casa: tra gli elettori democratici il 70% si ritiene ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 64% degli elettoripreferirebbe un candidato diverso da Joealle elezioni presidenziali del. Lo rivela unNew York Times/Siena College poll secondo cui il tasso di approvazione del presidente sarebbe fermo al 33% su scala nazionale. Stando a quanto scrive il quotidiano Usa,il 13 per cento degli americani è convinto che il Paese stia andando nella giusta direzione, segnando così il punto più basso di consenso per un presidente in carica dai tempi della Grande Recessione. E se è vero che mai un presidente democratico è stato così detestato tra i repubblicani, perle percentuali non sono entusiasmanti neanche quando si gioca in: tra gli elettoriil 70% si ritiene ...

SaraGomezAranci : RT @CdT_Online: Il 64% degli intervistati dem non vuole che l'attuale presidente USA si candidi per il 2024 - CdT_Online : Il 64% degli intervistati dem non vuole che l'attuale presidente USA si candidi per il 2024 - sirLac : RT @2024_R24: Nella nuova puntata di 2024 parliamo di #Futura una start up che usa la tecnologia per personalizzare percorsi formativi. Tut… - 2024_R24 : Nella nuova puntata di 2024 parliamo di #Futura una start up che usa la tecnologia per personalizzare percorsi form… - gigicalesso : RT @tribuna_treviso: L’ex presidente Usa torna a sminuire la crisi climatica. Poi annuncia di ricandidarsi nel 2024: ««Reclameremo la nostr… -