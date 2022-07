Uomo scomparso a Gioia Sannitica | al lavoro la Protezione Civile e i Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Unsenza lasciare tracce. Anon si hanno più notizie dalla serata di ieri di un 48enne, sottufficiale dell’Esercito, originario di Battipaglia. Carmine Villecco, in servizio a Roma, ma in vacanza nel comune del matesino, di cui sua moglie è originaria. Proprio la donna ha lanciato l’allarme non avendo visto tornare a casa il marito. Questi aveva lasciato casa dicendo alla moglie: “vado a fare quattro passi”. La coppia si trovava ada qualche giorno. Sono ore d’attesa e preoccupazione per la moglie: ogni tentativo di mettersi in contatto con lui è stato vano. La donna, non riuscendo a contattare il marito, è andato a denunciare la scomparsa presso la ...