Uomo ferito durante tentativo di rapina nel Napoletano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Undi 59 anni è statoda un malvivente nel corso di undiavvenuto poco fa presso un distributore di carburanti lungo l’Asse Mediano, direzione Lago Patria, a Giugliano. Due sconosciuti, uno armato di pistola, hanno tentato unaai danni del titolare. I malviventi avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Due colpi hanno colpito di striscio la gamba al 59enne, che era in compagnia del titolare dell’impianto. Ilè stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

