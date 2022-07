Una Repubblica fondata sui bonus | i populisti e il mancato rispetto del denaro pubblico

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 luglio 2022) L'assistenzialismo non è una novità in questo Paese: con il debitosi è pagato, per anni, la stabilità e contenuta la rabbia sociale. Erano però anni, quelli della Prima, in cui la Guerra Fredda permetteva e forse esigeva un diverso approccio alla spesa pubblica. E dove una classe politica per quanto colpevole di aver accumulato una spesa abnorme, non mancava certo della visione e della capacità di governare il Paese. Con l'avvento dei populismi e con l'arrivo del primo governo gialloverde nonché con il Conte Bis, vi è stata un'evoluzione - o meglio sarebbe dire involuzione - del concetto di spesa pubblica. Ilè stato usato come mezzo perla costruzione di un sistema clientelare, frutto di una classe politica impreparata e disposta a tutto pur di comprare il consenso. I numeri del disastro degli onesti al ...