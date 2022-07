Un successo “Notte Forte 2022”, evento glamour dell'italian lifestyle (Di lunedì 11 luglio 2022) Forte DEI MARMI (ITALPRESS) – Giunta ormai alla terza edizione, Notte Forte 2022, è l'evento glamour che si è tenuto nella splendida location dello storico stabilimento Bagni Annetta, sulla sabbia di Forte dei Marmi. Notte Forte 2022 è il party più esclusivo dell'estate, all'insegna dell'italian lifestyle, del design, della moda e dell'arte, al quale hanno preso parte 400 ospiti, tra cui molti vip ed esponenti del mondo della moda e del design. L'evento nasce nel 2019 grazie all'idea del patron Bruno Cardin, Ceo della Project Company Europea BI.CI., ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)DEI MARMI (ITALPRESS) – Giunta ormai alla terza edizione,, è l'che si è tenuto nella splendida locationo storico stabilimento Bagni Annetta, sulla sabbia didei Marmi.è il party più esclusivo'estate, all'insegna, del design,a moda e'arte, al quale hanno preso parte 400 ospiti, tra cui molti vip ed esponenti del mondoa moda e del design. L'nasce nel 2019 grazie all'idea del patron Bruno Cardin, Ceoa Project Company Europea BI.CI., ...

Pubblicità

TizioCaioSempr4 : @Spigulio @chiccotesta @GiorgiaMeloni Quella è solo la mia idea, cosa abbiano in mente non lo so. Quello di Livorno… - umbriajournal_ : Successo per la Notte Fucsia a Città di Castello - ONL1THEBR4VE : @S4nfl0w3r_vol6 @L1P0CONDR1AZ è successo tutto a l'una di questa notte?? - varesenews : Un successo la notte bianca a Somma Lombardo: “Abbiamo colorato la città” - mairim079 : RT @DSantanche: Quello che è successo la notte di capodanno a Milano non è stata una semplice aggressione, ma ha un nome e una cultura di r… -