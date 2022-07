Un posto al Sole anticipazioni: la puntata dell’ 11 Luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Da oggi riparte un nuovo ciclo di puntate delle famosissima soap opera partenopea, Un posto al Sole, in onda dal 1996 e giunta ormai alla sua 5986° puntata. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni previste per l’episodio di questa sera che andrà in onda su Rai3 alle 20:45. Come è stato mostrato negli episodi precedenti, Raffaele si è visto costretto a confessare il suo segreto a Viola, la quale ha promesso di non dire nulla fino a quando non sarebbe arrivato il momento giusto. Nonostante ciò, l‘arrivo di Eugenio a Napoli mette sempre più alle strette il Giordano. Quest’ultimo infatti si è ormai reso conto che il confronto tra di loro è inevitabile. Questa situazione di crisi metterà in difficoltà tutta la famiglia e Raffale, per tale motivo, precipiterà sempre più nello sconforto, e gli stessi Viola e Eugenio ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) Da oggi riparte un nuovo ciclo di puntate delle famosissima soap opera partenopea, Unal, in onda dal 1996 e giunta ormai alla sua 5986°. Scopriamo quindi tutte lepreviste per l’episodio di questa sera che andrà in onda su Rai3 alle 20:45. Come è stato mostrato negli episodi precedenti, Raffaele si è visto costretto a confessare il suo segreto a Viola, la quale ha promesso di non dire nulla fino a quando non sarebbe arrivato il momento giusto. Nonostante ciò, l‘arrivo di Eugenio a Napoli mette sempre più alle strette il Giordano. Quest’ultimo infatti si è ormai reso conto che il confronto tra di loro è inevitabile. Questa situazione di crisi metterà in difficoltà tutta la famiglia e Raffale, per tale motivo, precipiterà sempre più nello sconforto, e gli stessi Viola e Eugenio ...

