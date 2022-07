Un nuovo decreto per le accise e i salari: l’anticipo del taglio del cuneo fiscale nelle buste paga a fine luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Un nuovo decreto per tagliare le accise. Ma anche per intervenire sui salari. In uscita a fine luglio. Con un anticipo del taglio del cuneo fiscale che poi troverà spazio nella Legge di Bilancio 2023. E una dotazione di 8 miliardi che potrebbero diventare 10 o 12 se i dati del Pil in uscita nei prossimi giorni indicheranno una crescita superiore alle attese. Il governo Draghi si prepara quindi a un altro intervento per mettere in sicurezza le buste paga e i consumi. E ad anticipare ai sindacati il piano per il salario minimo del ministro del Lavoro Orlando. Che prevede minimi salariali calcolati sui contratti più rappresentativi di categoria, cioè garantiti dal numero ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Unper tagliare le. Ma anche per intervenire sui. In uscita a. Con un anticipo deldelche poi troverà spazio nella Legge di Bilancio 2023. E una dotazione di 8 miliardi che potrebbero diventare 10 o 12 se i dati del Pil in uscita nei prossimi giorni indicheranno una crescita superiore alle attese. Il governo Draghi si prepara quindi a un altro intervento per mettere in sicurezza lee i consumi. E ad anticipare ai sindacati il piano per ilo minimo del ministro del Lavoro Orlando. Che prevede minimiali calcolati sui contratti più rappresentativi di categoria, cioè garantiti dal numero ...

