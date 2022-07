Un anno fa l’Italia vinceva gli Europei ma si parla solo dei Mondiali dell’82 (Di lunedì 11 luglio 2022) L’anniversario della vittoria dell’Italia a Wembley, che ricorre oggi, è stato «messo in ombra» dalle celebrazioni del quarantennale del Mondiale di Spagna e dalla mancata qualificazione al Mondiale del Qatar. «Vivere di ricordi — disse Bearzot — può far male anche nel calcio e di brindisi ne abbiamo fatti anche troppi». Ne parla il Corriere della Sera, che prova, ad un anno di distanza, a analizzare quella vittoria. Ma allora la rimonta nella bolgia di Londra, fino all’ultima parata di Donnarumma su Saka, è una vittoria sminuita dalla mancata partecipazione al prossimo Mondiale o al contrario è un’impresa enorme, visto lo stato complessivo del nostro calcio, che per la prima volta nella sua storia salterà il torneo più importante per due edizioni di fila? Il quotidiano propende per la seconda ipotesi, guardando lo stato dell’arte ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) L’anniversario della vittoria dela Wembley, che ricorre oggi, è stato «messo in ombra» dalle celebrazioni del quarantennale del Mondiale di Spagna e dalla mancata qualificazione al Mondiale del Qatar. «Vivere di ricordi — disse Bearzot — può far male anche nel calcio e di brindisi ne abbiamo fatti anche troppi». Neil Corriere della Sera, che prova, ad undi distanza, a analizzare quella vittoria. Ma allora la rimonta nella bolgia di Londra, fino all’ultima parata di Donnarumma su Saka, è una vittoria sminuita dalla mancata partecipazione al prossimo Mondiale o al contrario è un’impresa enorme, visto lo stato complessivo del nostro calcio, che per la prima volta nella sua storia salterà il torneo più importante per due edizioni di fila? Il quotidiano propende per la seconda ipotesi, guardando lo stato dell’arte ...

