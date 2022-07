Un ammasso di galassie: ecco la prima immagine dai confini dell’Universo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente Joe Biden mostra la prima illustrazione trasmessa dal nuovo telescopio spaziale James Webb: martedì pomeriggio tutta la serie Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente Joe Biden mostra laillustrazione trasmessa dal nuovo telescopio spaziale James Webb: martedì pomeriggio tutta la serie

Pubblicità

franc_1908 : La prima, storica foto del telescopio #JamesWebb permette di vedere, distante 5 miliardi di anni luce un ammasso di… - MonicaLegnani : RT @Link4Universe: ECCOLA| La prima storica foto dal #JamesWebbSpaceTelescope! Migliaia di galassie in un granello di sabbia nel cielo. L'a… - MaryEEvee_ : RT @Link4Universe: ECCOLA| La prima storica foto dal #JamesWebbSpaceTelescope! Migliaia di galassie in un granello di sabbia nel cielo. L'a… - smendoliera : RT @Link4Universe: ECCOLA| La prima storica foto dal #JamesWebbSpaceTelescope! Migliaia di galassie in un granello di sabbia nel cielo. L'a… - Giulio_Argotino : RT @Link4Universe: ECCOLA| La prima storica foto dal #JamesWebbSpaceTelescope! Migliaia di galassie in un granello di sabbia nel cielo. L'a… -