Un altro domani anticipazioni: Carmen perde tutto? (Di lunedì 11 luglio 2022) Le anticipazioni di Un altro domani ci fanno sapere che Carmen rischia di combinare un grosso guaio. Vediamo insieme i dettagli. Una nuova puntata attende i fan di Un altro domani. Le anticipazioni ci fanno sapere che Julia scopre di non essere lei la proprietaria della bottega e per questo motivo non le hanno concesso il prestito. Un’altro domani anticipazioni: Carmen perde tutto? (web)Intanto, Carmen rischia di mandare tutto all’aria. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio di oggi. Un altro domani: Julia ha un problema con la sua attività Come abbiamo visto nei precedenti ... Leggi su formatonews (Di lunedì 11 luglio 2022) Ledi Unci fanno sapere cherischia di combinare un grosso guaio. Vediamo insieme i dettagli. Una nuova puntata attende i fan di Un. Leci fanno sapere che Julia scopre di non essere lei la proprietaria della bottega e per questo motivo non le hanno concesso il prestito. Un’? (web)Intanto,rischia di mandareall’aria. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio di oggi. Un: Julia ha un problema con la sua attività Come abbiamo visto nei precedenti ...

