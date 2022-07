Ultime Notizie – Terremoto oggi Catania, scossa magnitudo 3.2 (Di lunedì 11 luglio 2022) Terremoto oggi a Catania, l’Ingv ha registrato una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 alle 10.29 di stamane a nove chilometri ad Ovest di Motta Sant’Anastasia, nel catanese, ad una profondità di 7 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose, in corso ulteriori accertamenti Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022), l’Ingv ha registrato unadidi3.2 alle 10.29 di stamane a nove chilometri ad Ovest di Motta Sant’Anastasia, nel catanese, ad una profondità di 7 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose, in corso ulteriori accertamenti Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

