Ultime Notizie – Rdc | Orlando | ‘beneficiari non scappano dal mercato del lavoro’

(Di lunedì 11 luglio 2022) ”Vediamo un Paese in cui anche i beneficiari del Reddito di cittadinanza nondaldel lavoro. Infatti si è ridotto sensibilmente il numero dei beneficiari. A maggio il numero dei percettori risultano essere quasi 935mila, ad aprile erano stati 1 milione 160mila. A maggio di un anno fa erano 1 milione 242mila. Il Reddito di cittadinanza non è una misura fuori controllo come qualcuno vuole raccontare”. Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Andrea, in occasione della presentazione del Rapporto annuale Inps. ”Sulle pensioni -continua – è partita una fase di confronto con le parti sociali. A fine anno con la scadenza di misure come opzione donna e Ape sociale si renderà necessario procedere al rinnovo perché hanno ottenuto dei buoni risultati. Ma dovremo dare ampliare anche e dare criteri di strutturalità ai lavori ...