Ultime Notizie – Nissan | fissati nuovi parametri per la mobilità elettrica

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sono due le importanti novità cheha presentato a Francoforte, Qashqai e-Power e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che rappresentano le basi della nuova strategia di elettrificazione della gamma della Casa giapponese. Le due vetture sono la sintesi della lunga esperienza e della tradizionenei crossover e nella, la prima, Qashqai e-Power, segna la nascita di un nuovo segmento o meglio di un nuovo approccio di come guidare un’autosenza però aver bisogno di attaccarsi alla spina di ricarica. Si tratta di un inedito sistema chiamato appunto e-Power costituito da un motore elettrico da 190 Cv che è l’unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un Ev. Ma chi ricarica la vettura? L’energia...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i con… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 11:10 - #Ultime #Notizie #11-07-2022 #11:10 - ilFattoMolfetta : VIRTUS BASKET MOLFETTA: ANDREA CHIRIATTI INDOSSERÀ LA MAGLIA NUMERO 6 -

Lo fa con un contratto di quattro anni, secondo leindiscrezioni da otto milioni a stagione ... SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO Juventus: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le ...Tragico avvenuto questa mattina all'alba intorno alle 6 in corso Casale a . Uno tra un'e un di linea ha causato la morte di due persone, altre due sono rimaste gravemente ferite, tutte a bordo della ...La Russia taglia le forniture di gas all'Italia. Oggi, 11 luglio, la quantità di gas che verrà fornita al nostro paese da Gazprom sarà infatti ridotta di un terzo ...Il fratello del famoso e amatissimo personaggio si sposa, sui social ha condiviso due immagini in cui mostra l'anello: "Ha vinto l'amore".