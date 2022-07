Ultime Notizie – Navalny: “Ho creato Fondazione internazionale anti corruzione” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Vi presento la Fondazione internazionale anti corruzione”. E’ quanto ha annunciato su Telegram il dissidente russo Alexei Navalny che sta scontando in una colonia penale una condanna a nove anni per frode. “Il fondo sarà completamente trasparente e chiaro e il primo contribuito alla sua esistenza è costituito dal premio Sakharov del Parlamento Europeo da me vinto”, ha aggiunto, spiegando che nel board della Fondazione siedono il deputato belga Guy Verhofstadt, la scrittrice americana Anne Applebaum e il politologo americano Francis Fukuyama che su Twitter si è detto “onorato” di partecipare all’iniziativa. Vladimir Putin non riuscirà a distruggere questa Fondazione internazionale, ha aggiunto Navalny la cui ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) “Vi presento la”. E’ quanto ha annunciato su Telegram il dissidente russo Alexeiche sta scontando in una colonia penale una condanna a nove anni per frode. “Il fondo sarà completamente trasparente e chiaro e il primo contribuito alla sua esistenza è costituito dal premio Sakharov del Parlamento Europeo da me vinto”, ha aggiunto, spiegando che nel board dellasiedono il deputato belga Guy Verhofstadt, la scrittrice americana Anne Applebaum e il politologo americano Francis Fukuyama che su Twitter si è detto “onorato” di partecipare all’iniziativa. Vladimir Putin non riuscirà a distruggere questa, ha aggiuntola cui ...

