Ultime Notizie – Juventus: “Pogba è di nuovo con noi” (Di lunedì 11 luglio 2022) Alla Juventus “non potremmo essere più felici: Pogba è di nuovo con noi. Paul è di nuovo a Torino, è andato via ragazzo, ritorna uomo e fuoriclasse, ma c’è una cosa che non è cambiata: la voglia di scrivere altre nuove pagine indimenticabili, insieme”. Lo scrive la Juve sul suo sito, presentando il ritorno in bianconero del giocatore. “Quando ci si saluta, dopo un’avventura meravigliosa vissuta insieme, in un angolo del cuore c’è sempre una piccola speranza di rivedersi, prima o poi. Con Paul è stato proprio così. Nel 2016 le nostre strade si sono separate, dopo 4 anni incredibili. Anni in cui quel giovane talentuoso ragazzo francese di nemmeno 20 anni esordiva in Prima Squadra, e dopo meno di un mese segnava il suo primo gol. Anni in cui avevamo imparato a trattenere il fiato ogni volta che lo vedevamo caricare il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Alla“non potremmo essere più felici:è dicon noi. Paul è dia Torino, è andato via ragazzo, ritorna uomo e fuoriclasse, ma c’è una cosa che non è cambiata: la voglia di scrivere altre nuove pagine indimenticabili, insieme”. Lo scrive la Juve sul suo sito, presentando il ritorno in bianconero del giocatore. “Quando ci si saluta, dopo un’avventura meravigliosa vissuta insieme, in un angolo del cuore c’è sempre una piccola speranza di rivedersi, prima o poi. Con Paul è stato proprio così. Nel 2016 le nostre strade si sono separate, dopo 4 anni incredibili. Anni in cui quel giovane talentuoso ragazzo francese di nemmeno 20 anni esordiva in Prima Squadra, e dopo meno di un mese segnava il suo primo gol. Anni in cui avevamo imparato a trattenere il fiato ogni volta che lo vedevamo caricare il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i con… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - REstaCorporate : RT @sole24ore: ?? L'edificio residenziale a #Kharkiv è stato distrutto in parte. Finora un'anziana è stata estratta dalle macerie, ma non si… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (11/07/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -