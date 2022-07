Ultime Notizie – In Veneto terza tappa roadshow Cdp, inaugurato nuovo ufficio territoriale Venezia (Di lunedì 11 luglio 2022) Tre miliardi di euro a favore di oltre 13.200 imprese e circa 160 enti pubblici del Veneto, una rinegoziazione dei mutui per 640 milioni e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla regione. Queste alcune delle iniziative che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha realizzato negli ultimi anni nel territorio Veneto, un impegno che continuerà ad essere garantito e rafforzato grazie al nuovo ufficio territoriale di Venezia inaugurato oggi in occasione della terza tappa del roadshow Cdp. La nuova sede sarà condivisa con Sace, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal MEF specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane, dal 2004 presente nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Tre miliardi di euro a favore di oltre 13.200 imprese e circa 160 enti pubblici del, una rinegoziazione dei mutui per 640 milioni e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla regione. Queste alcune delle iniziative che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha realizzato negli ultimi anni nel territorio, un impegno che continuerà ad essere garantito e rafforzato grazie aldioggi in occasione delladelCdp. La nuova sede sarà condivisa con Sace, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal MEF specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane, dal 2004 presente nel ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 37.756 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le v… - Corriere : Vaccinazioni Covid, Speranza: «Al via la quarta dose per over 60» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - AMarco1987 : Ucraina ultime notizie. Grano, Erdogan sente Zelensky su creazione corridoi sicuri - Il Sole 24 ORE @sole24ore - ennatrasporti : Roma - Speranza: “Subito in Italia la 4ª dose del vaccino per gli over 60” -