Ultime Notizie – Governo, Renzi: “Per me si può andare avanti anche senza M5S” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Se il Movimento Cinquestelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione del libro ‘Vita e persecuzione di Giovanni Falcone’ dell’ex ministro socialista Claudio Martelli, a Milano, risponde a chi gli chiede se sia d’accordo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla necessità di una verifica di Governo. “Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato al Governo Mario Draghi – dice Renzi -. E chiaro che se non c’è più il M5S, per me si può andare avanti anche senza; bisogna però vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, c’è da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) “Se il Movimento Cinquestelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, a margine della presentazione del libro ‘Vita e persecuzione di Giovanni Falcone’ dell’ex ministro socialista Claudio Martelli, a Milano, risponde a chi gli chiede se sia d’accordo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla necessità di una verifica di. “Io sono orgoglioso di avere mandato a casa Conte e di avere portato alMario Draghi – dice-. E chiaro che se non c’è più il M5S, per me si può; bisogna però vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, c’è da ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 37.756 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le v… - Corriere : Vaccinazioni Covid, Speranza: «Al via la quarta dose per over 60» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Galliani insiste per Villar - corgiallorosso : #Pinto domani a Milano: vertice col #Monza per cedere #Villar -