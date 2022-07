Ultime Notizie – Gorno Tempini (Cdp): ‘Accompagniamo il teritorio verso futuro sostenibile’ (Di lunedì 11 luglio 2022) “Da 170 anni Cdp si occupa di finanza ma ieri come oggi rimane cruciale il tema della conoscenza. Cdp sin dall’inizio è stata una realtà centralizzata con sede a Roma ma abbiamo capito che essere sul territorio è un valore aggiunto. Essere qua oggi per noi vuol dire essere ancora più efficienti per le imprese, intercettando i bisogni del territorio in una delle realtà più significative del nostro Paese; vuol dire favorire la crescita e l’innovazione, aiutando imprese ed amministrazioni. Le prossime sfide del futuro saranno innovazione e sostenibilità”.Lo ha affermato Giovanni Gorno Tempini, Presidente Cdp, commentando la tappa veneta del roadshow di Cassa Depositi e Prestiti. “L’innovazione non è un fenomeno solitario ma un circolo virtuoso tra tre attori principali: imprese, ricerca e istituzioni. In questo contesto CDP può ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) “Da 170 anni Cdp si occupa di finanza ma ieri come oggi rimane cruciale il tema della conoscenza. Cdp sin dall’inizio è stata una realtà centralizzata con sede a Roma ma abbiamo capito che essere sul territorio è un valore aggiunto. Essere qua oggi per noi vuol dire essere ancora più efficienti per le imprese, intercettando i bisogni del territorio in una delle realtà più significative del nostro Paese; vuol dire favorire la crescita e l’innovazione, aiutando imprese ed amministrazioni. Le prossime sfide delsaranno innovazione e sostenibilità”.Lo ha affermato Giovanni, Presidente Cdp, commentando la tappa veneta del roadshow di Cassa Depositi e Prestiti. “L’innovazione non è un fenomeno solitario ma un circolo virtuoso tra tre attori principali: imprese, ricerca e istituzioni. In questo contesto CDP può ...

