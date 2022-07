Ultime Notizie – Gb | Liz Truss si candida a leader Tory e futura premier

(Di lunedì 11 luglio 2022) La ministra degli Esteri britannica Lizsi è ufficialmenteta a diventare la prossimadeidopo le annunciate dimissioni del primo ministro Boris Johnson. ”Ho una visione chiara per il nostro Paese e la nostra economia”, scrive su Twitter citando ”l’esperienza per occuparsene”. Usando lo slogan ‘Trusted to Deliver’,pone l’accento sul suo desiderio di abbassare le tasse, adottare una “presa salda sulla spesa” e puntare sulla crescita dell’economia. Comepromette inoltre di voler dare alle persone “l’opportunità di ottenere tutto ciò che vogliono ottenere”, indipendentemente dal loro background. Cita inoltre i successi ottenuti in politica estera, compresa la gestione della ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i con… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - infoitinterno : Covid ultime notizie, quando il picco dei contagi - Luca_Gabbi : Piano #razionamento #gas -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Questa sera 11 luglio Mahmood sarà il protagonista di Pordenone Live 2022 :...di show musicali tra ledate ...Secondo leprevisioni diffuse sui media iberici, le situazioni più complicate potrebbero registrarsi nel sud - ovest della Penisola Iberica, con possibili massime di oltre 44 gradi in alcune ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In America, c'è il professore Eric Topol che sostiene che Omicron 5 sia la variante peggiore che potesse arrivare. In Italia i virologi sono molto divisi su come affrontare ...