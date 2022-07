Ultime Notizie – Gb, al via corsa dei Tories: il 5 settembre annuncio nuovo leader e premier (Di lunedì 11 luglio 2022) Parte ufficialmente domane la lunga corsa con cui i Tories, dopo le dimissione forzate di Boris Johnson, sceglieranno il nuovo leader che automaticamente diventerà il nuovo premier attraverso un processo che si concluderà il 5 settembre prossimo con l’annuncio del vincitore. Il presidente del 1922 committee, Sir Graham Brady, ha comunicato oggi le regole che verranno seguite per la selezione dei due candidati finali che si sfideranno nel ballottaggio. La presentazione ufficiale delle candidature si aprirà e si chiuderà domani, e ogni candidato dovrà avere il sostegno di almeno 20 deputati – un numero maggiore che in precedenza quando era otto – per poter partecipare alla prima votazione fissata per mercoledì. Passeranno alla seconda votazione – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Parte ufficialmente domane la lungacon cui i, dopo le dimissione forzate di Boris Johnson, sceglieranno ilche automaticamente diventerà ilattraverso un processo che si concluderà il 5prossimo con l’del vincitore. Il presidente del 1922 committee, Sir Graham Brady, ha comunicato oggi le regole che verranno seguite per la selezione dei due candidati finali che si sfideranno nel ballottaggio. La presentazione ufficiale delle candidature si aprirà e si chiuderà domani, e ogni candidato dovrà avere il sostegno di almeno 20 deputati – un numero maggiore che in precedenza quando era otto – per poter partecipare alla prima votazione fissata per mercoledì. Passeranno alla seconda votazione – ...

