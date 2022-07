Ultime Notizie – Dl Aiuti, Conte: “Non voto M5S? Già anticipato, nulla di nuovo” (Di lunedì 11 luglio 2022) La mancata partecipazione al voto sul decreto Aiuti in Aula alla Camera? “Era una decisione già chiara, c’è una questione di merito per noi importante, che avevamo anticipato. una questione di coerenza e di linearità, quindi nulla di nuovo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando alla sede del Movimento in via campo Marzio. L’ex premier dribbla le domande sulla linea che il Movimento terrà al Senato e sulla richiesta di una verifica di governo avanzata a Draghi da Silvio Berlusconi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) La mancata partecipazione alsul decretoin Aula alla Camera? “Era una decisione già chiara, c’è una questione di merito per noi importante, che avevamo. una questione di coerenza e di linearità, quindidi”. Così il leader delGiuseppe, arrivando alla sede del Movimento in via campo Marzio. L’ex premier dribbla le domande sulla linea che il Movimento terrà al Senato e sulla richiesta di una verifica di governo avanzata a Draghi da Silvio Berlusconi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Corriere : Vaccinazioni Covid, Speranza: «Al via la quarta dose per over 60» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 18:10 - #Ultime #Notizie #11-07-2022 #18:10 - misiagentiles : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 37.756 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le vittime… -