Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 1.392 contagi e 6 morti: bollettino 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 1.392 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 6 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2250 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (- 3). I pazienti ricoverati in area medica sono 164 (+ 4). 37116 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 601). Si registrano 6 decessi: due donne di 80 e 87 anni e due uomini di 58 e 87, residenti nella Provincia di Oristano; due uomini di 78 e 85 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella Città Metropolitana di Cagliari.

