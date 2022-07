Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.666 contagi e 31 morti: 526 casi a Milano (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 3.666 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 31 morti. I nuovi casi a Milano città sono 526. 15.526 i tamponi effettuati (23,6% i positivi). Sono 29 (+1) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, e 1.306 (+27) quelli assistiti negli altri reparti. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 1.164; Bergamo 288; Brescia 565; Como 177; Cremona 108; Lecco 61; Lodi 77; Mantova 151; Monza e Brianza 344; Pavia 269; Sondrio 73 e Varese 212. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 3.666 i nuovidainsecondo il bollettino di, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 31. I nuovicittà sono 526. 15.526 i tamponi effettuati (23,6% i positivi). Sono 29 (+1) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, e 1.306 (+27) quelli assistiti negli altri reparti. Nel dettaglio i nuoviper provincia:1.164; Bergamo 288; Brescia 565; Como 177; Cremona 108; Lecco 61; Lodi 77; Mantova 151; Monza e Brianza 344; Pavia 269; Sondrio 73 e Varese 212. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

