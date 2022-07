Ultime Notizie – Ascolti tv | i dati di oggi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la partita Francia-Italia valida per gli Europei di calcio femminile vista da 2.648.000 telespettatori (18,07% di share). Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Pane al limone con semi di papavero’ seguito da 1.718.000 telespettatori (share del 12,83%). Terzo posto per Italia1 con la replica dello speciale ‘Le Iene su L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni’ che ha ottenuto 1.011.000 telespettatori, share 9,72%. Fuori dal podio, su Rai2 la serie ‘9-1-1’ è stato vista da 899.00 telespettatori pari al 5,99% di share mentre su Rai3 ‘Kilimangiaro Estate’ ha totalizzato 859.000 telespettatori e uno share del 6,15%. Ancora su Rai2 ‘9-1-1: Lone Star’ ha realizzato 961.000 telespettatori e uno share 6,55%. Su Retequattro, invece, il film ‘Una festa esagerata’ è stato visto da 758.000 telespettatori (share del ...

