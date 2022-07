Ufficiale | Pogba alla Juventus | “ritorna uomo e fuoriclasse” | i dettagli del contratto | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 luglio 2022) Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata: Paultorna. Il club bianconero ha piazzato un colpo veramente importante per la prossima stagione, il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato italiana. La Vecchia Signora ha ufficializzato il grande ritorno attraverso un comunicato sul sito. “Quando ci si saluta, dopo un’avventura meravigliosa vissuta insieme, in un angolo del cuore c’è sempre una piccola speranza di rivedersi, prima o poi. Con Paul è stato proprio così. Nel 2016 le nostre strade si sono separate, dopo 4 anni incredibili. Anni in cui quel giovane talentuoso ragazzo francese di nemmeno 20 anni esordiva in Prima Squadra, e dopo meno di un mese segnava il suo primo gol. Anni in cui avevamo imparato a trattenere il fiato ogni volta che lo vedevamo caricare ...