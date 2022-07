Ucraina, Zelensky accusa Mosca: 'Ha preso di mira i civili, la punizione sarà inevitabile' (Di lunedì 11 luglio 2022) Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di aver preso di mira i civili in un attacco missilistico che ha ucciso 15 persone a Chasov Yar e ha promesso che 'la punizione è inevitabile per ogni assassino ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Volodymyrhatodi averdiin un attacco missilistico che ha ucciso 15 persone a Chasov Yar e ha promesso che 'laper ogni assassino ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Zelensky prepara un esercito da un milione di soldati per riconquistare il Sud dell'Ucraina #ucraina #zelensky - fattoquotidiano : A quattro mesi dall'inizio dell’invasione russa, Kiev si trova a fare i conti con mancanza di posti e povertà. Così… - gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - Bruno_Salento : RT @FreeItaly2022: Ucretini costretti ad ammettere la realtà dei fatti: l'Ucraina non è una democrazia, bensì un regime filonazista corrott… - LuigiDonfrance1 : RT @tradori: Zelensky: 'Dobbiamo punire la Russia - Paese terrorista - per tutto ciò che ha commesso contro l'Ucraina e L’ORDINE MONDIALE I… -