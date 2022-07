Ucraina ultime notizie. Putin facilita la cittadinanza russa per tutti gli ucraini (Di lunedì 11 luglio 2022) Nord Stream 1, flusso interrotto. Eni: forniture ridotte di un terzo. Kiev, un milione di soldati pronti per liberare il sud. Ministro delle Finanze ucraino: ora la Ue tentenna sugli aiuti. Zelensky, puniremo responsabili del raid sui civili nel Donetsk Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 luglio 2022) Nord Stream 1, flusso interrotto. Eni: forniture ridotte di un terzo. Kiev, un milione di soldati pronti per liberare il sud. Ministro delle Finanze ucraino: ora la Ue tentenna sugli aiuti. Zelensky, puniremo responsabili del raid sui civili nel Donetsk

