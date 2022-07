Ucraina: Mosca, 'uccisi 550 soldati ucraini in nelle regioni di Kharkiv e Donetsk' (Di lunedì 11 luglio 2022) Mosca, 11 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo russo ha annunciato la morte di 550 soldati ucraini dopo la "distruzione" delle postazioni dell'esercito e dei 'mercenari' di Kiev nelle regioni di Kharkiv e Donetsk. Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha sottolineato che un'operazione effettuata con "armi di alta precisione" nella cittadina di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk, ha distrutto "un punto di schieramento temporaneo della 118a Brigata Territoriale di Difesa delle forze armate dell'Ucraina". Konashenkov ha anche evidenziato, come riporta l'agenzia di stampa russa Interfax, che le forze russe hanno anche bombardato postazioni di schieramento militari a Osnovianski e Slobodsky, a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo russo ha annunciato la morte di 550dopo la "distruzione" delle postazioni dell'esercito e dei 'mercenari' di Kievdi. Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha sottolineato che un'operazione effettuata con "armi di alta precisione" nella cittadina di Chasiv Yar, nella regione di, ha distrutto "un punto di schieramento temporaneo della 118a Brigata Territoriale di Difesa delle forze armate dell'". Konashenkov ha anche evidenziato, come riporta l'agenzia di stampa russa Interfax, che le forze russe hanno anche bombardato postazioni di schieramento militari a Osnovianski e Slobodsky, a ...

