Ucraina | missile su un edificio residenziale a Kharkiv | tre morti e 28 feriti Diciotto vittime nell’attacco di domenica a Chasiv Yar

(Di lunedì 11 luglio 2022) Undi sei piani nella zona centrale di– la seconda città dell’, a poca distanza dal confine russo – è stato parzialmente distrutto da unche lo ha centrato intorno alle 4:30 del mattino locali (le 3:30 in Italia). Iaccertati finora sono tre e i28, comunica su Telegram il capo dell’amministrazione regionale, Oleh Synegubov. Altri dieci razzi hanno colpito diverse aree residenziali della città: secondo le informazioni fornite da Kyrylo Tymoshenko, vicecapo di gabinetto del presidente Ucraino Volodymyr Zelensky, per l’attacco è stato utilizzato il sistema missilistico antiaereo Smerch. Intanto si aggiorna il conteggio delledell’attacco dia ...

Ore 7.39 - Unrusso ha colpito nelle prime ore di oggi un edificio residenziale di sei piani nella città di Kharkiv, nell'orientale, distruggendolo in parte: lo riportano i media del ...... dove unha colpito alle prime ore di oggi un edificio residenziale di sei piani, riporta il Kyiv Independent che cita il servizio nazionale per le emergenze. La vicepremierIryna ...Bombardamenti sul Donetsk, 18 morti sotto le macerie a Chasiv Yar, una ventina i dispersi, tra cui un bambino. Due persone sono rimaste uccise in seguito ad un attacco russo a Zolochiv, nella regione ...Sul fronte di guerra, le forze ucraine hanno ripreso il controllo del villaggio di Ivanivka, a Kherson. Kiev: "Uccisi 37.400 soldati russi dall'inizio del conflitto".