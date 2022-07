Ucraina: ministro sport, 'imposte 134 sanzioni sportive contro Russia e Bielorussia' (Di lunedì 11 luglio 2022) Kiev, 11 lug. (Adnkronos) - All'11 luglio sono già state imposte 134 sanzioni sportive contro Russia e BieloRussia nel mondo. Lo ha detto il ministro della Gioventù e dello sport dell'Ucraina Vadym Gutzait. "Le sanzioni sono state introdotte da più di 100 federazioni e associazioni internazionali - ha aggiunto il ministro - Con sforzi congiunti, continuiamo a isolare i rappresentanti dei paesi aggressori dalle competizioni internazionali, dalle posizioni nelle organizzazioni sportive internazionali. Molto è stato fatto, ma si può fare di più. L'Ucraina continuerà a insistere per sanzioni totali a russi e bielorussi". Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Kiev, 11 lug. (Adnkronos) - All'11 luglio sono già state134ivee Bielonel mondo. Lo ha detto ildella Gioventù e dellodell'Vadym Gutzait. "Lesono state introdotte da più di 100 federazioni e associazioni internazionali - ha aggiunto il- Con sforzi congiunti, continuiamo a isolare i rappresentanti dei paesi aggressori dalle competizioni internazionali, dalle posizioni nelle organizzazioniive internazionali. Molto è stato fatto, ma si può fare di più. L'continuerà a insistere pertotali a russi e bielorussi".

