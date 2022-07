Ucraina, la propaganda è imbarazzante. Peggio è solo chi non la contraddice. Un milione di soldati per riconquista Sud del Paese è fake news (Di lunedì 11 luglio 2022) In una intervista al Times il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, ha spiegato come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe ordinato all’esercito ucraino di riprendere possesso delle aree costiere occupate dalla Russia, in primis Mariupol per poi arrivare anche alla Crimea. Per raggiungere questo scopo è stato annunciato che l’Ucraina che sta preparando una forza da un milione di uomini, equipaggiati con gli armamenti e equipaggiamenti forniti dalla NATO. Si sa che in guerra la verità è la prima vittima, però ora si sta esagerando calpestando il codice deontologico che dovrebbe muovere le coscienze dei giornalisti, in particolare a difesa dell’opinione pubblica e della verità. Il quarto potere non può diventare complice di un conflitto, fornendo ogni giorno una visione unilaterale che sfornisce, in particolare sul web ma anche ... Leggi su api.follow (Di lunedì 11 luglio 2022) In una intervista al Times il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, ha spiegato come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe ordinato all’esercito ucraino di riprendere possesso delle aree costiere occupate dalla Russia, in primis Mariupol per poi arrivare anche alla Crimea. Per raggiungere questo scopo è stato annunciato che l’che sta preparando una forza da undi uomini, equipaggiati con gli armamenti e equipaggiamenti forniti dalla NATO. Si sa che in guerra la verità è la prima vittima, però ora si sta esagerando calpestando il codice deontologico che dovrebbe muovere le coscienze dei giornalisti, in particolare a difesa dell’opinione pubblica e della verità. Il quarto potere non può diventare complice di un conflitto, fornendo ogni giorno una visione unilaterale che sfornisce, in particolare sul web ma anche ...

marcodimaio : Vedere in tendenza #ZelenskyWarCriminal lascia senza parole. Mentre l’Ucraina viene martoriata, la propaganda filor… - CCKKI : ???????? La guerra in #Ucraina ha trasformato il mondo dell'informazione in una mandria di #bufale. La propaganda fa da… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Attraverso Youtube il gigante di Mountain View non avrebbe bloccato contenuti propagandistici o che invitavano minori a… - madrigna34 : RT @Dashamayer14: Ringrazio quegli italiani che nonostante tutta la disinformazione e la propaganda russa continuano ogni giorno a sostener… - FiomGD : LIMES > Pedagogia in Russia, spese militari in Polonia e altre notizie interessanti -